Антироссийские фейки Госдепа США о деньгах и Пентагона о МиГ-29 связаны - эксперт

Вчера, 19:59

Наталья Жданова

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Антироссийские фейки Госдепа США о деньгах и Пентагона о МиГ-29 связаны - эксперт

Накануне, Госдепартамент США обвинил Москву в поставке в Бенгази партии фальшивых банкнот. Это произошло вслед за очередным голословным обвинением от Пентагона. Всё сделано для того, чтобы подорвать авторитет России в переговорах по Ливии и дестабилизировать ситуацию в Средиземноморском регионе.

По словам представителей Госдепа США, 26 мая 2020 года мальтийские власти конфисковали партию ливийской валюты на общую сумму в 1,1 млрд долларов. Эти деньги правительство Бенгази заказало у российского акционерного общества «Гознак». По данным агентства Reuters, Россия в этом году увеличила объем выпуска ливийских динаров по заказу властей Палаты представителей. Ситуация с ливийской валютой – это всего лишь официальная часть сделки по печати денег, и ни о какой фальши речь не идет.

Госпереворот в Ливии и свержение Муаммара Каддафи в 2011 году привели к кризису в стране и расколу экономики. Сейчас в североафриканской стране существуют два центробанка, которые признают банкноты и монеты, отпечатанные по заказу другого ЦБ. Россия изготавливает валюту для Ливии ещё с 2016 года, причем по просьбе временного правительства Абделлы ат-Тани.  Банкноты для ПНС печатаются в Великобритании.

Востоковед Андрей Онтиков в связи с этим отметил, что два центробанка функционируют уже несколько лет и странно, что США только сейчас обратили на это внимание.  Эксперт подчеркнул, что вбросы о поставках в Ливию боевых самолетов и якобы фальшивой валюте – часть одной медиакомпании.

Модели самолётов, о которых говорит Пентагон, не способны совершить перелёт из базы Хмеймим в Сирии на аэродром в Ливии без дозаправки в пути. Кроме того, эксперт обратил внимание на путаницу в идентификации модели. Так, советские перехватчики МиГ-25 пытались выдать за современные российские МиГ-29.

По мнению Онтикова, Америке не нравится то, что Россия присутствует в Ливии и поддерживает контакт с обеими враждующими сторонами. Помимо этого, внутри США существует межструктурное разногласие. Некоторые антироссийские обвинения кажутся странными даже специалистам  в Америке.

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