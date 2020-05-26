The Drive: США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию

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The Drive: США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию

Еще во вторник 26 мая Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что в Ливию начали поступать российские истребители МиГ-29. По сообщениям СМИ, сначала крылатые машины прибили на сирийскую базу "Хмеймим", а уже оттуда перелетели на ливийскую землю. В Латакии самолеты перекрасили, чтобы убрать опознавательные знаки ВВС РФ, а сейчас они находятся на базе "Эль-Джуфра". 

Наличие истребителей в Ливии отрицать невозможно, ведь сначала они были сфотографированы со спутников, а затем эти данные были дополнены с помощью авиаразведки. Однако издание "The Drive" доказало, что в нем работают специалисты, умеющие считать. По крайней мере, они смогли вычислить, что расстояние между авиабазами "Хмеймим" и "Эль-Джуфра" по прямой составляет примерно 2100 км.

Все бы ничего, но преодолеть такое расстояние без промежуточной посадки или дозаправки в воздухе МиГ-29 не в состоянии. Сейчас американские специалисты рассматривают 2 возможных варианта. Либо русские просто выдали в данных неверные сведения о возможной дальности полета МиГ-29, либо в Ливии оказались модифицированные МиГ-29СМТ и МиГ-29КР, которые можно дозаправлять в воздухе. Решить эту загадку американцы пока не в состоянии.

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