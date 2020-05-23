В США неопытным рыбакам удалось выловить гигантскую щуку

Новичкам всегда везет, и на рыбалке тоже. Случай, который произошел в округе Рутт (штат Колорадо, США) - еще одно яркое тому подтверждение. Там, по сообщению местной газеты Steamboat Pilot & Today, неопытные рыбаки в водоеме Стейджкоч выловили гигантскую щуку. В длину рыбина была 1,2 метра и весила 17 килограммов. Для такой рыбы это абсолютный рекорд.

Двое молодых людей перед тем, как отправиться на рыбалку, взяли себе в помощники опытного рыболова Брэди Веттлауфера, который выступал гидом и представлял экскурсионную компанию Steamboat Fishing Adventures. Благодаря его советам парни смогли выудить щуку, за которой опытный рыболов наблюдал несколько лет, всего за полчаса. Брэди говорит, что не мог поверить, что это, наконец, случилось. Вытаскивали рыбину все трое, а когда она, наконец, была в руках, не смогли сдержать слезы счастья.

Рыба оказалась достаточно крупной, чтобы побить рекорд штата, но у рыбаков при себе не было никаких приспособлений, чтобы измерить рыбину и стать рекордсменами. Да парни и не гонятся за славой, не надо им такого признания.

«Я хотел бы сказать спасибо за такие воспоминания и незабываемый опыт», - поблагодарил Брэди и выложил фото счастливчиков с уловом на своей страничке в социальной сети. После этого рыбаки буквально повалили к водоему у Стейджкоч.

Щуку решили не возвращать в водоем и ее планируют передать в местный гриль-бар. Брэди говорит, что после вылова она погибла, хотя он пытался ее реанимировать. А все потому, что рыбина была уже старой и доживала свои последние годы.