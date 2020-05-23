The Sun показала будущее пляжей после пандемии коронавируса

Планы работы пляжей во время пандемии коронавируса уже успели разработать в Испании. Британский таблоид The Sun опубликовал на своих страницах схему, на которой видно, как в будущем они будут выглядеть - имеется в виду пропускная система, социальная дистанция между лежаками и шезлонгами и так далее.

Минздрав Испании разрешил открыть пляжи с переходом на следующую стадию снятия карантинных ограничений. Причем, в тех регионах, где количество зараженных самое меньшее, это произойдет уже сегодня, 25 мая. В остальных - спустя неделю либо две.

Как справляться с наплывом туристов в регионах будут решать самостоятельно. Однако появился свод общих правил. Он предусматривает обязательное проведение регулярных уборок, а также размещение пар либо групп до 15 человек на расстоянии не менее двух метров. Администрация должна следить за тем, чтобы отдыхающие избегали контактов друг с другом, а личные вещи оставляли в пределах указанного выше пространства.

Заметим, что некоторые курорты, учитывая такие правила, планируют использовать беспилотники и специальные датчики. Также выпускаются специальные приложения, которые будут информировать отдыхающих о наличии свободных мест на пляжах.

Некоторые курорты намерены использовать стеклянные панели для обеспечения дистанцирования граждан. Но их немного, отмечает «Лента.ру», пляжи не покупают такие из-за дороговизны. Разметка территории будет происходить с использованием традиционных пляжных зонтов либо веревок.