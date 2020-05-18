Истребление турецкими Bayraktar TB2 российских «Панцирь-С1» назвали настоящим геноцидом

Турецкие ударные беспилотники устроили «настоящий геноцид» зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства. Так считают авторы материала, который появился на сайте украинского консалтингового агентства Defense Express.

Недавно турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что в Ливии уничтожено уже 9 таких ЗРПК. Это вызвало восторги у украинского издания. Автор обращает внимание на то, что Правительство национального согласия в последнее время сильно продвинулось в борьбе с Ливийской национальной армией. И во многом благодаря турецким оперативно-тактическим многоцелевым беспилотным летательным комплексам Bayraktar TB2.

«Только на видео, появившихся в последнее время в Сети, было зафиксировано поражение не менее семи таких комплексов», — приводит цитату из Defense Express «Лента»

Агентство акцентирует внимание на том, что до последнего времени ни у кого не возникало вопросов касательно того, как попадали в Ливию эти ЗРПК российского производства. Считалось, что они доставлялись из ОАЭ - это была модификация «Панцирь-С1Э» на немецком шасси MAN-SX45.

Однако судя по последним уничтоженным ЗРПК, у них были российские шасси КамАЗ-6560 8х8. Defense Express в этой связи поднимает вопрос о происхождении и поставках этих «Панцирь-С1».