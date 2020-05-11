Обломки линкора, пережившего Перл-Харбор, нашли в Тихом океане

Сегодня, 00:37

Ольга Громова

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Обломки линкора, пережившего Перл-Харбор, нашли в Тихом океане

На дне Тихого океана ученые обнаружили обломки легендарного линкора времен Второй мировой войны USS Nevada. На находку наткнулись в 65 морских милях к юго-западу от Перл-Харбора, информирует Мир24 со ссылкой на Fox News.

По информации изданий, линкор был обнаружен исследователями во время проведения совместной операции SEARCH и Ocean Infinity. Судно находилось на глубине свыше 15 400 футов - это порядка 4,6 километров.

7 декабря 1941 года, когда японцы атаковали Перл-Харбор, «Невада» стал единственным кораблем, который принялся выходить в открытое море. Однако тогда его забросали бомбами. Кроме того, пришелся и удар торпедой. Корабль в результате затонул на мелководье, погибли 60 членов экипажа.

После этого «Невада» не почивал на дне. Его подняли, отремонтировали и снова спустили на воду. Он принимал участие в битве за Атту в мае 1943 года, в высадке в Нормандии в июне 1944 года, в операциях на юге Франции в августе и сентябре.

По окончании Второй мировой судно зедействовали при атомных испытаниях на атолле Бикини. Это стало для него фатальным. Линкор получил сильные повреждения и буквально фонил - все было пропитано радиацией.

В 1946 году «Неваду» списали, а спустя два года намеренно затопили, применив торпеды и артиллерийский огонь.

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