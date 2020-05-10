Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии сняли на видео

Telegram-канал «Вестник Дамаска» опубликовал видео, на котором запечатлена атака на российский конвой в Сирии местными жителями, передает Лента.Ру .

На видео можно увидеть, что женщины забрасывают камнями броневик российской военной полиции. Атакующие выкрикивают, что не позволят в этом месте пройти русским. А спустя некоторое время женщины уходят, интересуясь, куда пропали мужчины.

Ранее в СМИ попала информация о взрыве на пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе. Сообщалось, что местные жители забросали патруль яйцами. После чего турецкие военные применили светошумовые гранаты, пытаясь разогнать людей. В этот момент и раздался взрыв.

Напомним, 5 марта в Москве в ходе переговоров, которые провели президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, было достигнуто соглашение о создании коридора безопасности вдоль трассы М4, которая проходит через Идлиб.

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