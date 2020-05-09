Сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля из-за изъяна

Сегодня, 12:22

Анна Лисова

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Сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля из-за изъяна
Зенитно-ракетный комплекс С-300

Зенитно-ракетные комплексы С-300, развернутые в Сирии, укомплектованы ракетами 5В55Р, из-за чего и не могут поражать израильские самолеты. Об этом сообщил мальтийский эксперт Бабак Тагвэй, уточнив, что обладал этой информацией еще в 2018 году, передает портал Аvia.pro.

Российские ЗРК С-300 комплектуются ракетами 5В55У и 48Н6Е2, дальность которых составляет 150 и 200 километров соответственно. Но Сирия получила ЗКР С-300 с ракетами дальностью в 75 километров. Понятно, что эти ЗРК не могут поражать цели даже в воздушном пространстве территориальных вод Сирии, у границ Турции и Ливана. Поэтому израильская военная авиация без проблем заходит даже в воздушное пространство Сирии, нанося удары по сирийским территориям.

Официальную информацию о том, с какими ракетами ЗРК С-300 будут поставлены в Сирию, российская сторона не озвучивала. Но если они действительно укомплектованы ракетами 5В55Р, то их эффективность против современных истребителей, по сути, равна нулю. Эти ракеты были разработаны еще в 80-х годах минувшего века, поэтому не могут использоваться для поражения «стелс»-целей. Пока же сирийские военные продолжают использовать о ЗРК «Бук-М2Э» и С-200. Они более мобильны, чем ЗРК С-300 и существенно проще в использовании.

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