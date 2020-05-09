Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких террористов

Впервые за два месяца протурецкие боевики атаковали российскую военную базу «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия.

Как сообщает портал Аvia.pro , эта атака была осуществлена во время проведения торжеств, посвященных 75-летнему юбилею победы в Великой отечественной войне. Боевики намеревались захватить российских военных врасплох, используя системы залпового огня для максимального эффекта поражения.

Военные аналитики отмечают, что это нападение на российскую авиабазу может свидетельствовать о начале обострения ситуации в Сирии. Россия пока не комментирует нападение на свою авиабазу в Сирии.

«Не исключено, что уже в ближайшие часы ВКС России проведут показательную порку боевиков, нанося удары по их укреплениям и позициям, очевидно, уведомив Турцию о том, за что именно следуют подобные удары», - сообщает специалист.

В тоже время эксперты обращают внимание на то, что террористы смогли добить «Градами» до российской военной базы, хотя в радиусе ближайших 30 километров вся территория находится под контролем сирийских военных. Остается вопрос как им удалось подойти на позиции, которые позволяют использовать эти реактивные системы залпового огня.

https://twitter.com/IdlibEn/status/1259173627079135243