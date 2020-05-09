Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких террористов

Впервые за два месяца протурецкие боевики атаковали российскую военную базу «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия.
Как сообщает портал Аvia.pro, эта атака была осуществлена во время проведения торжеств, посвященных 75-летнему юбилею победы в Великой отечественной войне. Боевики намеревались захватить российских военных врасплох, используя системы залпового огня для максимального эффекта поражения.
Военные аналитики отмечают, что это нападение на российскую авиабазу может свидетельствовать о начале обострения ситуации в Сирии. Россия пока не комментирует нападение на свою авиабазу в Сирии.
В тоже время эксперты обращают внимание на то, что террористы смогли добить «Градами» до российской военной базы, хотя в радиусе ближайших 30 километров вся территория находится под контролем сирийских военных. Остается вопрос как им удалось подойти на позиции, которые позволяют использовать эти реактивные системы залпового огня.
Комментировать