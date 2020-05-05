В польском центре ядерных исследований произошел пожар: радиоактивных выбросов не зафиксировали

В Национальном центре ядерных исследований под Варшавой произошел пожар. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале Польского агентства атомной энергии.
На территории центра располагается исследовательский ядерный реактор «Мария». Там производятся изотопные препараты для медицины, а также для других целей.
Уточняется, что сейчас в центре работают бойцы государственной пожарной службы. Пожар уже потушен.
Проведены дозиметрические измерения. Радиоактивных загрязнений специалистами выявлено не было. Автоматическая система радиационного мониторинга также не обнаружила радиоактивных выбросов в окружающую среду, заверили в агентстве.
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