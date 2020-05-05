В польском центре ядерных исследований произошел пожар: радиоактивных выбросов не зафиксировали

Сегодня, 15:56

Ольга Громова

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В польском центре ядерных исследований произошел пожар: радиоактивных выбросов не зафиксировали

В Национальном центре ядерных исследований под Варшавой произошел пожар. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале Польского агентства атомной энергии.

На территории центра располагается исследовательский ядерный реактор «Мария». Там производятся изотопные препараты для медицины, а также для других целей.

«Пожар не добрался до части здания, где находятся изотопы и радиоактивные вещества», - заверили в агентстве.

Уточняется, что сейчас в центре работают бойцы государственной пожарной службы. Пожар уже потушен.

Проведены дозиметрические измерения. Радиоактивных загрязнений специалистами выявлено не было. Автоматическая система радиационного мониторинга также не обнаружила радиоактивных выбросов в окружающую среду, заверили в агентстве.

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