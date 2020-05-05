Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса

Этапы открытия туристической инфраструктуры после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад, обозначили в Турции. Предположительно, туризм в стране начнет оживать уже в июне нынешнего года, сообщает издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

Первыми приступить к работе могут местные музеи, затем могут возобновить проведение культмассовых мероприятий под открытым небом. Предположительно, возобновится и авиасообщение - внутреннее и международное в ряд стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

На следующем этапе будут открыты отели, гостиницы и туристические зоны, получившие сертификаты об отсутствии коронавирусной инфекции.

Пляжи также заработают, но при условии, что там будет соблюдаться социальная дистанция между отдыхающими. Воду в бассейнах необходимо контролировать, в том числе на достаточное содержание хлора.

Однако спа-центры и спортзалы в обозримом будущем открываться не будут, отмечает «Лента».

Вчера сообщалось, что первые авиарейсы из Турции в столицу и Петербург могут вылететь уже в июле. Авиакомпания Turkish Airlines объявила, что в июне будут осуществляться, по всей видимости, порядка 60 процентов внутренних рейсов. К июлю перевозчик планирует вернуться и к международным.

В Турции коронавирусом заражены 129 тысяч жителей, из них умели 3,5 тысячи, а свыше 73 тысяч выздоровели.



