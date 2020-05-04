Издание NI развеяло слухи об уничтожении боевиками российской «Арматы» в Сирии

Американское издание The National Interest не обошло своим вниманием новости о том, что новейший российский танк Т-14 «Армата» был уничтожен в Сирии боевиками. В своей публикации обозреватель указывает, что это с большой долей вероятности слухи. В случае, если бы информация была правдивой, видео бы уже давно было бы слито в сеть и растиражировано.

Новейшие российские боевые машины отправились САР, чтобы пройти настоящее боевое тестирование. Однако вскоре после этого появились слухи о том, что боевикам на территории провинции Латакия удалось подбить сразу три «Армата». При этом говорилось, что две новейших боевых машины якобы еще можно восстановить, но один танк уничтожен прямым попаданием ракеты ПТРК TOW-2B и о восстановлении речи быть не может.

Обозреватель издания Питер Сучиу сомневается, что это правда. Он убежден, что боевики не преминули бы похвастать тем, что уничтожили «Армату». Но видео даже с уничтоженным танком нет. А это говорит о том, что информация фейковая. «Армата» - танк, который даже в уничтоженном виде нельзя спутать с другими, так как он отличается не только характеристиками, но и дизайном.

Танк «Армата», созданный на основе универсальной гусеничной платформы, впервые показали на параде Победы в 2014 году. Т-14 имеет систему обнаружения ракет и снарядов и отличается от своих предшественников тем, что экипаж машины боевой располагается не в башне, как в других танках, а в корпусе. Это инженерное решение позволило сделать танк более живучим, отмечает ПолитРоссия.