Российские военнослужащие захватили в плен американских наемников

Российские военнослужащие помогли властям Венесуэлы в противодействии спецоперации по захвату власти в стране. Портал Аvia.pro сообщает, что американские военные планировали устроить силовой захват власти, но их захватили в плен. В операции по обезвреживанию американских наемников могли участвовать российские военнослужащие. Информация об этом появилась, после того как стало известно, что в этой латиноамериканской стране пребывает большая группа российских военнослужащих и военных специалистов.

В СМИ попала информация, что в Венесуэлу из Колумбии могли прибыть 100-150 американских военнослужащих. 30 из них уже задержаны. Власти Венесуэлы считают, что американцы могли прибыть в страну, чтобы осуществить силовой захват власти. А поскольку у венесуэльских военных опыта в руководстве контроперацией против силового захвата власти нет, то руководить их действиями могли российские специалисты.

Эксперты говорят о том, что поддержку властям Венесуэлы могли также оказать китайские или даже иранские военные. Впрочем, никаких официальных заявлений по этому поводу не прозвучало.

«То как ловко венесуэльские военные скрутили колумбийцев и американцев, свидетельствует о том, что операция была проведена очень чётко. Нельзя исключать, что в ней приняли участие российские, китайские и иранские военные специалисты», - заявил военный эксперт.

Отметим, предположительно в Венесуэле могут находиться не только российские военнослужащие, но и наемники из ЧВК «Вагнер». Предположительно, их может быть в этой стране несколько десятков.