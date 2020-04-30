Netflix представил мини-сериал «Голливуд» о послевоенной киноиндустрии

1 мая стартовал новый мини-сериал от Netflix - «Голливуд».

Новинку, которую показывает стриминговая платформа, снял режиссер Райан Мерфи, известный своими предыдущими работами, такими как «Американская история ужасов», «Американская история преступлений». В семи эпизодах 1-го сезона зрителям расскажут о том, как группа молодых амбициозных кинематографистов и актеров покоряла Голливуд. События разворачиваются после Второй мировой войны. Молодые люди участвуют в создании кино, которое, как они считают, может изменить саму индустрию. Однако это мнение разделяют не все.

Судя по трейлеру, режиссер акцентирует внимание на несправедливости системы и предубеждении американских граждан.

В основу сериала легли выдуманные события, сами создатели подчеркивают, что это - тематическая фантазия. Если "Голливуд" полюбится зрителю, авторы планируют развивать события дальше, охватывая 60-е годы прошлого века.