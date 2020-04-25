В Великобритании зафиксирован резкий рост числа детей с коронавирусом

В реанимационные отделения больниц Великобритании стали больше госпитализировать детей с коронавирусом. Об увеличении числа инфицированных предупредила Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS). Британские врачи получили от ведомства специальное предупреждение на сей счет.

«Растет обеспокоенность по поводу того, что у детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, связанный с COVID-19», — сказано в сообщении NHS.

Число детей с подтвержденным коронавирусом увеличивается не только в Лондоне, но и в других регионах Королевства. Притом у инфицированных ребятишек имеются общие признаки синдрома токсического шока и атипичной формы болезни Кавасаки, передает «Лента».

По информации на текущий момент, предоставленной Университетом Джонса Хопкинса, в Великобритании зафиксировано 154 тысячи случаев выявления нового коронавируса. Болезнь, которую он вызывает, унесла жизни более 20 тысяч британцев.

Количество инфицированных людей в мире достигло трех миллионов.