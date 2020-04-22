Американские пользователи сети призывают сбить российский Су-35

Вчера, 18:41

Ольга Громова

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Американские пользователи сети призывают сбить российский Су-35

Американский телеканал Fox News недавно обнародовал видео, на котором показал перехват самолета-разведчика Boeing P8A Poseidon российским Су-35.

Ролик вызвал негодование со стороны радикально настроенных американцев. На сайте телеканала в комментариях граждане США призвали сбить хотя бы один самолет российских ВМС. В идеале это должен быть Су-35.

Это поможет показать России, где ее место, убеждены пользователи. По этой причине они через свои комментарии обратились к главе Белого дома и попросили Дональда Трампа разрешать военным сбивать российские самолеты без предупреждения, если в их появлении будет просматриваться определенная угроза.

«Надо сбить один русский самолет, чтобы аналогичные инциденты не случались», «Этот металлолом еще летает?», «Русские, наверно, подняли на перехват свой единственный истребитель», «Придержите пыл русских! Достаточно открыть огонь, и русские сами будут бежать от наших самолетов», - цитирует Avia.pro радикально настроенных комментаторов.

К слову, на видео, о котором идет речь, перехват для Су-35 стал необходимостью, поскольку американский самолет создавал радиолокационные помехи для российских систем на военных объектах в Сирии.

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  • Еба---е америкосы диванные сначала географию пускай выучат потом бля историю ... Русских они сбить захотели клоуны поганые чмыри нижеплинтусовые валите дибилы неполноценные на пол в солдатиков играть ! Вам до РУССКИХ как крысе до слона расти и расти! Пора все дерьмо на их территорию уже перемещать черви навозные!
  • сволота американская летают у российских границ и еше суки угрожают пиндос только папробуйте что нибуть падобное учудить мы вас сук на части парвем
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