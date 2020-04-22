Американские пользователи сети призывают сбить российский Су-35

Американский телеканал Fox News недавно обнародовал видео, на котором показал перехват самолета-разведчика Boeing P8A Poseidon российским Су-35.
Ролик вызвал негодование со стороны радикально настроенных американцев. На сайте телеканала в комментариях граждане США призвали сбить хотя бы один самолет российских ВМС. В идеале это должен быть Су-35.
Это поможет показать России, где ее место, убеждены пользователи. По этой причине они через свои комментарии обратились к главе Белого дома и попросили Дональда Трампа разрешать военным сбивать российские самолеты без предупреждения, если в их появлении будет просматриваться определенная угроза.
К слову, на видео, о котором идет речь, перехват для Су-35 стал необходимостью, поскольку американский самолет создавал радиолокационные помехи для российских систем на военных объектах в Сирии.
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