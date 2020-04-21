Британия с 23 апреля приступает к испытанию вакцины против коронавируса на людях

Великобритания с 23 апреля приступает к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции на людях. Об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, сообщает РБК.

Британское правительство ранее выделило ?42,5 млн исследователям, которые трудятся над созданием препарата против коронавируса COVID-19. Речь идет о двух группах ученых из разных исследовательских институтов - Оксфорда и Имперского колледжа.

Ученые из Оксфордского университета под руководством профессора Сары Гилберт начали работать над созданием вакцины в январе текущего года - вскоре после того, как стал доступен генетический код коронавируса. И именно их вакцина первой вышла на клинические испытания - они начнутся с четверга, 23 апреля.

В созданном этой группой ученых препарате используются части генетического кода нового коронавируса. Исследователи «упаковали» их в вирус, который опасности для здоровья и жизни человека не представляет.

В планах ученых уже к средине мая испытать разработанный препарат на 500 добровольцах. Если первый этап тестирования будет успешным, стартует второй, где добровольцев будет вдвое больше.

Вторая группа исследователей из лондонского Imperial College руководствовалась совершенно иным подходом. Ученые полагают, что введение в организм части «сырого» генома коронавируса может стимулировать выработку белков, которые борются с инфекцией.

Ранее сообщалось, что в российском центре вирусологии к клиническим испытаниям вакцины планируют приступить в июне - после получения разрешения Минздрава.