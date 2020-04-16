Здравоохранению США предрекли крах из-за детей с коронавирусом

Системе здравоохранения США эксперты пророчат крах из-за детей, зараженных коронавирусом.

Американски аналитический центр «Женский институт независимых социальных исследований» (Women’s Institute for Independent Social Enquiry) прогнозирует резкий рост заражений коронавирусом среди детей.

Как отмечают эксперты, маленькие дети подвержены большому риску заражений коронавирусом и это может серьезно ударить по системе здравоохранения США. Если динамика распространения коронавируса не снизится, то вскоре каждый двухсотый американский ребенок будет инфицирован коронавирусом.

Исследователи отмечают, что некоторые из детей уже заражены, но коронавирус пока у них не выявили, поскольку у детей диагностировать инфекцию еще сложнее, чем у взрослых. Поэтому «Женский институт независимых социальных исследований» рекомендует правительству США больше уделять внимания информированию людей о риске заражения коронавирусом, в том числе и детей. Родителям важно донести о том, как бороться с этой инфекцией. Не менее важно, отмечают эксперты, добиться того, чтобы все случаи заражения выявлялись вовремя, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Отметим, в США число заразившихся коронавирусом людей уже превысило 764 тыс., а число жертв уже превышает 40,7 тыс. Выздоровели же в этой стране после заражения коронавирусом более 48 тыс. человек.