В США от коронавируса скончалось более 40 тысяч человек

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса уже скончались 40 585 тысяч человек. Больше всего от опасной инфекции пострадал Нью-Йорк — 13 202 жертвы. Общее число заразившихся в крупнейшем американском мегаполисе составляет более 250 000 человек. Всего в США инфекцией заразились 742 442 тысячи человек. Вылечились 59 тысяч человек. За прошедшие сутки в США от коронавирусной инфекции скончалось около 2500 человек. Известно, что в США проведено свыше 3,2 млн тестов на наличие COVID-19. В штате Нью-Йорк провели 526 000 тестов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что жертвами коронавируса в стране могут стать 60–65 тыс. человек.

Накануне хозяин Белого дома заявил о пройденном пике заражения и представил план постепенного снятия карантинных мер в стране. По его словам, решения будут приниматься поэтапно в зависимости от ситуации в каждом штате. Между тем мэр Нью-Йорка Билл-де Блазио обратился к федеральному правительству с просьбой «спасти» его город, где продолжается эпидемия коронавируса.

Как он отметил, необходимо добиться базовых целей в обеспечении общественного здравоохранения, прежде чем экономическую жизнь Нью-Йорка можно будет перезапустить.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более двух миллионов случаев заражения, свыше 165 тысяч человек скончались, выздоровели более 624 тысяч пациентов.