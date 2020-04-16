В США от коронавируса скончалось более 40 тысяч человек

Сегодня, 09:22

Александр Зуев

0

Image 16+
В США от коронавируса скончалось более 40 тысяч человек
Смертность от коронавируса в США

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса уже скончались 40 585 тысяч человек. Больше всего от опасной инфекции пострадал Нью-Йорк — 13 202 жертвы. Общее число заразившихся в крупнейшем американском мегаполисе составляет более 250 000 человек. Всего в США инфекцией заразились 742 442 тысячи человек. Вылечились 59 тысяч человек. За прошедшие сутки в США от коронавирусной инфекции скончалось около 2500 человек. Известно, что в США проведено свыше 3,2 млн тестов на наличие COVID-19. В штате Нью-Йорк провели 526 000 тестов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что жертвами коронавируса в стране могут стать 60–65 тыс. человек.

Накануне хозяин Белого дома заявил о пройденном пике заражения и представил план постепенного снятия карантинных мер в стране. По его словам, решения будут приниматься поэтапно в зависимости от ситуации в каждом штате. Между тем мэр Нью-Йорка Билл-де Блазио обратился к федеральному правительству с просьбой «спасти» его город, где продолжается эпидемия коронавируса.

Как он отметил, необходимо добиться базовых целей в обеспечении общественного здравоохранения, прежде чем экономическую жизнь Нью-Йорка можно будет перезапустить.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более двух миллионов случаев заражения, свыше 165 тысяч человек скончались, выздоровели более 624 тысяч пациентов.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Сирийцев обманом вынуждают воевать на стороне ПНС

16-04-2020, 14:20

Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию

14-04-2020, 12:12

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

13-04-2020, 22:18

ВОЗ призвала Белоруссию к худшему готовиться

13-04-2020, 08:08

Жители Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа

11-04-2020, 20:51

«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз по коронавирусу

11-04-2020, 09:39

Италия рассказала о задержке Евросоюза с помощью в борьбе с коронавирусом

10-04-2020, 17:05

Коронавирус поразил четвертый авианосец ВМС США

9-04-2020, 18:59

В России рассказали о создании в США «абсолютного оружия»

9-04-2020, 16:44

В Бергамо работу российских военных медиков сняли на видео

9-04-2020, 16:28

В США от COVID-19 чаще всего умирают афроамериканцы

9-04-2020, 10:42

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

9-04-2020, 07:22

В Китае обнаружили два новых вида птичьего гриппа

8-04-2020, 21:26

СМИ: Китай ждет расплата за вирус

8-04-2020, 20:21

В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом от человека

6-04-2020, 14:23

Sohu: новый российский авианосец станет большой проблемой для США

5-04-2020, 16:18

Российские ЗРК С-400 «Триумф» не появились на боевом дежурстве в Турции

5-04-2020, 14:58

В Сингапуре отработанные автопокрышки отправят в космос

5-04-2020, 14:13

Китайские ветеринары в Ухане обнаружили коронавирус у 15% кошек

4-04-2020, 08:23

Раскрыты причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

2-04-2020, 22:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров