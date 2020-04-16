Медики рассказали о работе во время пандемии

Американские врачи одной из больниц в штате Мэриленд рассказали, с чем им труднее всего было справиться в условиях карантина, когда они несколько недель подряд лечили больных с COVID-19.

Видео, которое записали медики, показал телеканал NTD.

Врачи и медсестры отмечают, что сложнее всего справиться с психологическими аспектами. Их приходится постоянно быть рядом с теми людьми, которые, попав в больницу, не могли видеться с родными и близкими. Немало пациентов умирали в одиночестве, поскольку посещения больных, зараженных COVID-19, запрещены.

Как рассказала медсестра Тиффани Фер, для нее самым сложным моментом было прощание умирающего от COVID-19 пациента с родственником по видеосвязи.

«Не могу представить, насколько непросто, когда прощаешься с кем-то и не можешь его увидеть, а потом человек умирает», — призналась медсестра.

Не пускают родных и к женщинам, которые только родили. Поэтому им во всем приходится полагаться на медперсонал. К тому же женщины не могут быть рядом с детьми, и медики помогают им сцеживать молоко, которым кормят младенцев.

Врачи призывают всех более тщательно соблюдать правила карантина, поскольку вирус поражает всех, а не только пожилых людей или тех, у кого есть серьезные хронические заболевания.