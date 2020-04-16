Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал последствия пандемии коронавируса

Сегодня, 10:54

Анна Лисова

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Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал последствия пандемии коронавируса

Американский экономист, автор книги и теории «черного лебедя» Нассим Талеб озвучил свой прогноз касательно того, как повлияет пандемия коронавируса на будущее человечества. 

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что люди должны извлечь урок из происходящего, осознать новые уязвимости и предпринимать меры, защищающие в дальнейшем от «суперраспространителей» болезней. 

«Черный лебедь» - теория Талеба, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие огромной силой воздействия и требующие нового объяснения, которое в итоге оказывается простым. Как показала практика, спрогнозировать кризисы никто не может, но при этом эксперты во всем мире регулярно пытаются это сделать. 

Чтобы в дальнейшем не допустить повторения нынешней ситуации, Талеб считает целесообразным более жестко регулировать ситуацию в аэропорта и других местах, через которые проходят большие потоки людей из разных стран мира. Людей, по его мнению, важно тестировать еще до того как они вступят на территорию другой страны. Такие шаги, уверен эксперт, позволят избежать следующей эпидемии, а реализовать их не так уж и сложно. 

«И, хотя текущая пандемия еще не закончилась, если мы решим эту задачу, в следующий раз мы будем точно знать, как реагировать, если ситуация будет связана с респираторным заболеванием. Но если болезнь будет не респираторной, то нам надо будет заново учиться», - подчеркнул Талеб.

Он также добавил, что пандемия коронавируса, это не «черный лебедь», поскольку ее появление можно было спрогнозировать. А суть «черного лебедя» в том, что предсказать его  невозможно. 

 

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