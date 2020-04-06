В Бергамо работу российских военных медиков сняли на видео

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены российские врачи, работающие в Италии. В ведомстве рассказали, что сейчас в госпитале, который развернут в Бергамо, работает врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени.

Всего же в госпитале работает 32 врачей и медсестры из России. Они дежурят в три смены. Вместе с ними работают также медработники из Италии. В госпитале смогут лечиться одновременно 142 пациента. Российские эксперты также провели дезинфекцию в домах престарелых в городах Кальчо, Чивидате-аль-Пьяно и Колоне-аль-Серио. Было обработано 37 зданий на площади более 220 тысяч квадратных метров.