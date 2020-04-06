В США от COVID-19 чаще всего умирают афроамериканцы

Новый коронавирус COVID-19 убивает темнокожих американцев со значительно большей скоростью, нежели остальное население США. Такое заявление в эфире CBS сделал генеральный хирург США Джером Адамс, передает REGNUM.

Статистика штатов Луизиана, Мичиган и Иллинойс позволяет судить о том, что новый коронавирус губителен для афроамериканцев. Джером Адамс отметил, что афроамериканцы чаще страдают сердечными недугами, сахарным диабетом и гипертонией. Не исключено, что причина в этом.

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс во время пресс-конференции сообщил, что свыше 70 процентов умерших от коронавируса жителей штата были именно афроамериканцами. И это притом, что темнокожие составляют всего 32 процента от общего количества населения Луизианы.

В штате Мичиган на долю афроамериканцев приходится 33 процента случаев заражения коронавирусом и 40 процентов всех смертей, хотя темнокожие - это 14 процентов населения.

Напомним, на днях ученые предположили, что между генофондом и смертностью от COVID-19 может быть прямая связь. Исследователи выяснили, что коронавирус взаимодействует с клетками жителей Италии (в этой стране зафиксирован самый высокий уровень смертности) совсем не так, как с клетками азиатов.