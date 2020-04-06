В Китае обнаружили два новых вида птичьего гриппа

Сегодня, 21:26

Ольга Громова

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В Китае обнаружили два новых вида птичьего гриппа

Ученые обнаружили два новых вида птичьего гриппа. Инфекция распространяется в Китае и потенциально является патогенной для человека. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на публикацию в онлайн-библиотеке Wiley.

Обширный эпиднадзор за птичьим гриппом подтипа H16N3 в местах крупного скопления диких птиц был проведен исследователями с 2017 по 2019 годы. В результате экспертам удалось выявить два совершенно новых вида птичьего гриппа. 

Установлено, что они могут связываться с рецепторами не только птичьего подтипа, но и человеческого.

Ученые опасаются, что новые мутации вируса H16N3 могут быть чрезвычайно опасны для человека и привести к еще одной эпидемии.

Поэтому они убеждены, что необходимо в срочном порядке начать усиленно контролировать распространение птичьего гриппа в стране.

В феврале на ферме городского округа Наньчун в КНР была зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N6. Свыше 2,26 тысяч птиц  были уничтожены для того, чтобы ее пресечь.

Напомним, что в декабре в Ухане была зафиксирована вспышка нового коронавируса, который привел к пандемии - ВОЗ объявила ее 11 марта. В данный момент заболевание унесло жизни свыше 80 тысяч человек в разных уголках земного шара.

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