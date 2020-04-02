Sohu: новый российский авианосец станет большой проблемой для США

Авианосец России будущего станет большой проблемой для США. В этом убеждены авторы китайского издания Sohu в статье, посвященной планам РФ построить подобное судно.

Наличие в составе ВМС страны авианосцев - это дополнительные возможности для обеспечения безопасности морских путей и в проведении военных операций. «Адмирал Кузнецов» это доказал, но его для такой страны, как Россия, недостаточно, и все прекрасно это понимают. Поэтому РФ активно занята разработкой нового авианосца. Его водоизмещение, как указывают авторы публикации, достигнет 80 тысяч тонн притом, что на возведение такого судна будет потрачено порядка 300-400 миллиардов рублей.

Это намного меньше, нежели обошелся США уже несколько устаревший авианосец класса «Нимиц».

Новому российскому авианосцу будет отведена роль ядра крупной авианосной группы кораблей. Он поможет России укрепить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который считается вотчиной США. Москва сможет вести более активную политику. И это, как подчеркивают авторыSohu, станет большой проблемой для США.

Напомним, Россия в рамках проекта 23000 построит многоцелевой тяжелый авианосец «Шторм». Макет корабля широкой публике впервые был представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015», прошедшем в городе Кубинка Московской области в июне 2015 года.