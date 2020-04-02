В Сингапуре отработанные автопокрышки отправят в космос

В Сингапуре старым автомобильным покрышкам, коих в стране миллионы, нашли новое применение. Из них собираются производить аэрогель, который применяется и в космосе.

Исследователи из Национального университета Сингапура изыскали новый способ переработки «обуви» автомобилей. Автопокрышки, как выяснилось, можно превратить в аэрогель. Согласно их технологии, на первом этапе шины можно измельчить, на втором - поместить в растворитель и выдержать в нем. Третий и четвертый этапы - покрышки необходимо выварить и высушить.

В результате получится гелеобразное вещество.

Отмечается, что такой аэрогель отличается высокой прочностью, способностью выдерживать высокие температуры. При этом он прозрачного цвета, с низкой теплопроводностью и плотностью.

Набор этих характеристик позволяет использовать его в строительстве, в промышленности и в космической отрасли.