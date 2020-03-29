Премьер Индии попросил прощения у бедных из-за карантина

Вчера, 23:43

Сергей Кузнецов

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Премьер Индии попросил прощения у бедных из-за карантина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил прощения у всех бедных Индии, за то что правительство оказалось неспособным оценить последствия эпидемии коронавируса и огромный вред, который она принесла экономике Индии, спровоцировав большое количество жертв, не из-за вируса, а из-за безработицы и недоедания.

Всеобщий карантин в Индии продлится 21 день, в прошлый вторник премьер Моди объявил его, пытаясь воспрепятствовать распространению вируса. Сильнее всего карантин ударил по сотням миллионов бедных. Они остались без заработка, и миллионы безработных бросились из городов и идут пешком сотни километров в свои деревни.

Моди обратился к безработным по радио и телевидению. Премьер также объявил о выделении 23 млрд долларов в рамках плана стимуляции экономики, эти деньги будут передаваться непосредственно самым бедным, как в форме наличных денег, так и в форме продовольственной помощи. Но индийские эксперты, в частности, два нобелевских лауреата по экономике 2019 года, говорят, что этой помощи совершенно недостаточно, сообщает Reuters. Страна столкнулась с "буквально экономической лавиной", у бедных просто нет выбора, кроме как не подчиняться приказам правительства, говорят эксперты.

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