СМИ: в Сан-Паулу за две недели от коронавируса умерли в 5 раз больше людей, чем в Китае

СМИ сообщают, что Сан-Паулу за две недели от коронавируса умерли в 5 раз больше людей, чем в Китае. Первый случай заражения в городе был подтвержден еще месяц назад - 28 февраля. Как пишет бразильская газета Folha de S.Paulo, за 13 дней, которые минули с этого дня, в городе от коронавирусной инфекции скончались 98 человек. И это при том, что в Китае, согласно официальной статистике, за такой же период времени скончались 18 человек.

Нетрудно подсчитать, что число умерших от COVID-2019 в бразильском мегаполисе в пять раз превысило показатель смертности в Китае. Газета подчеркивает, что первый случай заражения был зафиксирован на следующий день после окончания карнавала и массовых гуляний. Что же касается Бразилии в целом, количество зараженных превысило 4,2 тысяч во всех 26 штатах и столичном федеральном округе, передает ТАСС.

Умерли от коронавируса 136 зараженных. В Минздраве страны прогнозируют резкий рост количества зараженных, начиная с апреля. «Острый» период с сильным всплеском будет длиться три месяца подряд. По оценкам специалистов, заболевание пойдет на спад ближе к сентябрю, но в августе власти ожидают замедление динамики заражений.