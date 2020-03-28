Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США

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Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США

Хотя напрямую на боевую технику коронавирус влиять не может, его воздействие на снижение военной мощи Соединенных Штатов Америки несомненно. Это связано с тем, что пандемия затронула не только гражданских лиц, но и военнослужащих, в том числе членов экипажей авианосцев.

Еще 24 марта на корабле "Теодор Рузвельт" было найдено заболевание у 2 моряков. Сейчас на борту авианосца не менее 25 заболевших новым коронавирусом. Заражение, видимо, произошло во время "визита дружбы" судна во Вьетнам. В настоящее время мощный боевой корабль направлен на ВМБ США Апра-Харбор, что на острове Гуам. После того как "Теодор Рузвельт" прибудет на военно-морскую базу, он будет отправлен на карантин. Предполагается, что к моменту прибытия на Апра-Харбор на судне счет заболевших пойдет уже на сотни.

Еще один авианосец США, в составе экипажа которого 28 марта были выявлены 2 заболевших, находится на американской базе в Йокосуке (Япония) "Рональд Рейган". Хотя судно и не находится в плавании, контакты между экипажем остаются весьма плотными, что способствует быстрой передаче заболевания. 

Аналитики признают, что из медицинской сферы пандемия перешла в военно-политическую область.

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