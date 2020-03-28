Провинция Бергамо: смерть в индустриальном масштабе

Отец Марио Карминати стал священником 40 лет назад, поэтому видеть смерть и умерших для него не было уж слишком большой психологической нагрузкой. Но сейчас он сталкивается со смертью буквально в индустриальных масштабах. Траурная процессия уходит не раз в неделю, как раньше, а по нескольку каждый день, пишет издание Что происходит.

Все чаще несколько гробов, а то и несколько десятков, стоят рядами на мраморном полу в церкви святого Иосифа в небольшом городе Сериата на севере Италии. Больше никого не отпевают по одному, священники ждут, когда соберётся несколько гробов, быстро отпевают погибших, затем электропогрузчик поднимает их на армейский грузовик, и везёт на кладбище, если там ещё есть места, а гораздо чаще в крематорий.

В общепринятом понимании, отпевания в церкви нет, то есть родственники не входят в церковь, если они вообще есть. Тихий городок Сериата расположен в провинции Бергамо, эта провинция наиболее сильно пострадала во всей Ломбардии, в свою очередь Ломбардия — самый пораженный регион Италии. Отец Марио говорит, что тяжелее всего понимать, что очень многие умершие умерли в одиночестве, родственники не посещали их, из-за карантина или по своей бедности. По итальянским действующим правилам, пишет Reuters, даже члены семьи не могут пройти в госпиталь, где содержаться их родственники, и даже если престарелые родственники при смерти. Очень много бедных среди умерших, родственники которых не обладают достаточными ресурсами, чтобы посещать их на похоронах или организовывать похороны. Всё, чем может помочь отец Марио, это провожать умерших в последний путь колокольным звоном. Из окон выглядывают люди и осеняют процессию крестным знаменем.