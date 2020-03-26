Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом

На страницах швейцарского издания Blick читатели раскритиковали статью итальянской газеты La Stampa, в которой заявлялось о бесполезности российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом, пишет издание Что происходит.

В La Stampa заявили, что 80% помощи России не поможет преодолеть Италии коронавирус, пишет портал ИноСМИ . Перевод этой статьи опубликовало издание Blick.

Швейцарцы же, ознакомившись с ней, возмутились по поводу позиции итальянских журналистов. В частности, многие читатели отметили, что Евросоюз и вовсе не помог Италии, тогда как Россия, несмотря на то, что ЕС и США в последние годы вводили различные ограничения в отношении нее, протянула руку помощи Италии. Читатели швейцарского издания выразили благодарность российскому Президенту Владимиру Путину.

«Что делают американцы? Задраивают все люки и хотят сделать вакцину для себя одних. И это наши друзья?!» - пишут в комментариях читатели швейцарского издания.

Получила Италия помощь и от Китая, который направил в эту страну своих специалистов, а также аппараты искусственной вентиляции легких.

Отметим, российские военные медики уже прибыли в Бергамо и начали проводить там дезинфекцию.