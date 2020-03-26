Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 10:18

Анна Лисова

0

Image 16+
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом

На страницах швейцарского издания Blick читатели раскритиковали статью итальянской газеты La Stampa, в которой заявлялось о бесполезности российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом, пишет издание Что происходит.

В La Stampa заявили, что 80% помощи России не поможет преодолеть Италии коронавирус, пишет портал ИноСМИ. Перевод этой статьи опубликовало издание Blick.

Швейцарцы же, ознакомившись с ней, возмутились по поводу позиции итальянских журналистов. В частности, многие читатели отметили, что Евросоюз и вовсе не помог Италии, тогда как Россия, несмотря на то, что ЕС и США в последние годы вводили различные ограничения в отношении нее, протянула руку помощи Италии. Читатели швейцарского издания выразили благодарность российскому Президенту Владимиру Путину. 

«Что делают американцы? Задраивают все люки и хотят сделать вакцину для себя одних. И это наши друзья?!» - пишут в комментариях читатели швейцарского издания. 

Получила Италия помощь и от Китая, который направил в эту страну своих специалистов, а также аппараты искусственной вентиляции легких. 

Отметим, российские военные медики уже прибыли в Бергамо и начали проводить там дезинфекцию. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российские медики направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

26-03-2020, 16:06

Врачи обеспокоены ситуацией с зараженными коронавирусом в Нью-Йорке

26-03-2020, 10:58

Доктор Мясников: Италия и Китай упустили время с карантином

23-03-2020, 19:32

Италия просит военной помощи США в борьбе с коронавирусом

23-03-2020, 16:29

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

23-03-2020, 10:25

Заразившаяся коронавирусом британка записала пугающее видео из реанимации

23-03-2020, 09:58

Печальный антирекорд Италии: в стране за сутки от Covid-19 умерли почти 800 человек

22-03-2020, 14:08

Financial Times сообщила об аномальной ситуации с коронавирусом в Германии

21-03-2020, 10:11

Шведское СМИ назвало пандемию коронавируса третьей мировой войной

20-03-2020, 17:10

Число жертв коронавируса выросло в мире до 10 тыс.

20-03-2020, 14:05

В Австралии воруют бумагу и мыло из общественных туалетов

20-03-2020, 12:19

Экипажи крупнейших кораблей и авианосцев ВМС США оказались заражены коронавирусом COVID-19

20-03-2020, 10:25

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа

20-03-2020, 08:00

В Сирии нашли место гибели российского летчика Романа Филипова

19-03-2020, 17:11

Коронавирус COVID-19 в Китае: 0 новых случаев

19-03-2020, 11:06

Франция сравнила смертность от гриппа и коронавируса

19-03-2020, 06:22

Подсчитано, сколько человеку нужно туалетной бумаги на срок карантина

18-03-2020, 18:19

«Лучше просроченная маска, чем ее отсутствие»: врач из Италии дала дельный совет по защите

18-03-2020, 16:23

Минздрав Франции назвал препараты, опасные при коронавирусе

16-03-2020, 18:09

В Китае рассчитывают испытать вакцину от коронавируса в ближайшее время

16-03-2020, 18:08

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров