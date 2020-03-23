В Нью-Йорке на улицах установили холодильники для трупов

Рефрижераторы, специально предназначенные для хранения тел погибших, сегодня размещены на улицах Нью-Йорка, как сообщают американские СМИ. Морги огромного города не справляются с нагрузкой из-за эпидемии.

Пока рефрижераторы не задействованы, но стоят на всякий случай, если в моргах не будет хватать места из-за внезапного увеличения смертности. Помимо передвижных пунктов, на улицах развернули палатки, чтобы хранить в них тела. Официальные представители мэрии говорят, что "в городе кризис здравоохранения", и призвали отнестись к ситуации с пониманием. Развернутые палатки и рефрижераторы рассчитаны на 3500 тел.

В последний раз подобные мероприятия проводились в 2001 году, после атаки на башни-близнецы, передает Live.Kuban.

Несколько дней назад Соединённые Штаты стали лидерами по числу инфицированных коронавирусом - зафиксировано 85594 случая.