Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

Сегодня, 15:09

Сергей Кузнецов

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Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.

Фонтана процитировал Данте - "не стоит слов, взгляни и мимо".

Это типичные политизированные публикации, в которых полемизируют люди, привыкшие спекулировать на таких вопросах, добавил президент. Он просто говорит "Спасибо" России, которая отправила в бедствующую Италию врачей и военспецов. После телефонной беседы с премьером Италии президент Путин отправил российских военных врачей и специалистов, чтобы помочь с эпидемией.

Российские специалисты оснащены мобильными средствами дезинфекции, а также мобильными лабораториями. Ломбардия - самый поражённый коронавирусом регион Италии. Ранее, напоминает РИА, некоторые итальянские СМИ опубликовали критически настроенные материалы, в которых говорилось, что 80% поставленного Россией медицинского оборудования якобы бесполезное, а Россия "исходит из соображений пропаганды", отправляя это оборудование.

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