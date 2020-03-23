В Барселоне полиция отменила гей-оргию из-за карантина

Сегодня, 14:42

Сергей Кузнецов

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В Барселоне полиция отменила гей-оргию из-за карантина

В Барселоне полицейские задержали участников гей-оргии, которые не собирались соблюдать карантин, введенный в Испании. У полиции была информация о квартире, где должно была происходить оргия, они явились туда и позвонили в дверь. Участники приняли их за новых желающих поучаствовать в оргии и беспрепятственно впустили. В квартире обнаружили до 30 геев, готовых к групповому занятию сексом.

Некоторые участники в момент, когда входили полицейские, принимали наркотики. Полицейские показали удостоверения и арестовали 8 геев, за незаконное хранение и распространение наркотиков. Один из участников оргии кашлял, он был протестирован на коронавирус, но оказался здоровым, пишет Лента.

25 марта НАТО согласовало поставку в Испанию аппаратов ИВЛ, тестов и защитных средств. В данное время в стране зафиксировано 57 тысяч инфицированных, из них 4,3 тысячи человек скончались.

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