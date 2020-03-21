Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Сегодня, 10:25

Анна Лисова

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Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

В Италии рассказали об еще одной причине высокой смертности от COVID-19 в стране.

Ранее эксперты говорили о том, что причиной высокой смертности в Италии от COVID-19 является демографическая ситуация. Ведь в этой стране очень много людей старше 70 лет. Люди пожилого возраста, как показывает статистика, сложнее переносят заражение коронавирусом.

На страницах итальянского издания Corriere della Sera появилась публикация, авторы которой отмечают, что в Италии из-за большого количества зараженных тестируются только пациенты с ярко выраженными симптомами COVID-19, пишет Лента.Ру.

По мнению издания, официальные показатели не отражают реальных масштабов заражения, поскольку с развитием эпидемии Италия изменила стратегию тестирования. Изначально, когда была выявлена локальная вспышка в небольшом городке Кодоньо в области Ломбардия, тесты делали всем контактировавшим с инфицированными лицам.

Но поскольку количество зараженных росло с каждым часом и тестов стало не хватать, а также увеличилась нагрузка на медиков и лаборатории, было принято решение тестировать на коронавирус только людей с явными и достаточно тяжелыми симптомами.

Также издание отмечает, что поскольку вирус затрагивает в основном дыхательные пути, множественные летальные исходы могут указывать на плохое качество воздуха на севере Италии. К тому же эксперты выяснили, что в наиболее тяжелых случаях зараженные часто являются курильщиками.

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