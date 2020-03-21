Заразившаяся коронавирусом британка записала пугающее видео из реанимации

39-летняя жительница Лондона Тара Джейн Лэнгстон записала пугающее видеообращение к коллегам прямо из реанимации. В отделении интенсивной терапии женщина оказалась из-за COVID-19. Ролик опубликовало на своих страницах издание Daily Mail.

Женщина попала в больницу 13 марта с подозрением на коронавирус. Через два дня у нее диагностировали болезнь, вызванную коронавирусом. Ее состояние было тяжелым, и женщину поместили в реанимацию.

Таре было плохо, запись видео далась с большим трудом, но все же она в ролике решила предупредить своих коллег по работе, насколько серьезным является заражение.

Лэнгстон задыхалась и кашляла, отмечала, что у нее складывается впечатление, будто в груди осколки стекла, каждый вздох - это мучение.

«Взгляните на меня, я лежу в реанимации и не могу дышать без трубки. Ко мне подсоединены катетеры... Сейчас я чувствую себя в десять раз лучше, чем раньше...», - говорит женщина.

Она попросила знакомых, которые курят, отказаться от привычки прямо сейчас, потому что легкие страдают в первую очередь.

«Будто в легких осколки стекла. Сложно объяснить. Приходится бороться за каждый вздох. Это необычайно страшно», - говорит она.

Британка почувствовала себя плохо за пять дней до того, как ее госпитализировали. Изначально врачи не считали, что у нее коронавирус: предположили, что у нее инфекция грудной клетки. Таре прописали антибиотики, ибупрофен и парацетамол. Притом, ибупрофена она пила по 8 таблеток ежедневно, а он, как известно, при коронавирусе не рекомендован.

Теперь медики убеждены, что именно это лекарство и привело к усугублению состояния больной.

Британка уже идет на поправку. Если ранее ей надо было шесть литров кислорода, то теперь обходится литром.

Она призывает всех не пренебрегать мерами предосторожности, защищаться по максимуму, даже если кажется, что ты молод и здоров и COVID-19 не может тебя поразить.

Тара, к слову, считает, что она сама заразилась при посещении тренажерного зала.