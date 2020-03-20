Печальный антирекорд Италии: в стране за сутки от Covid-19 умерли почти 800 человек

Италия, которая в данный момент является эпицентром пандемии по коронавирусу, установила новый печальный рекорд. За минувшие сутки в стране скончались 793 (!) человека. Новую печальную статистику обнародовал ВВС.

По состоянию на 22 марта в Италии от коронавируса умерли уже 4 825 человек. По данным ВОЗ, общее количество случаев заражения новым коронавирусом в мире за прошедшие сутки увеличилось еще на 32 тысячи и уже перевалило за 266 тысяч. В то же время Университет Джона Хопкинса передает другие данные и сообщает, что количество заболевших свыше 300 тысяч.

Жертвами коронавируса стали уже более 11 тысяч человек.

Напомним, что еще в минувший четверг Италия по количеству смертей обогнала Китай. Согласно информации, актуальной на 22 марта, диагноз Covid-19 подтвержден у 53 578 жителей Италии. А это на 6 557 человек больше, нежели за минувшие сутки.