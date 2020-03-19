Financial Times сообщила об аномальной ситуации с коронавирусом в Германии

Сегодня, 10:11

Анна Лисова

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Financial Times сообщила об аномальной ситуации с коронавирусом в Германии

В Германии коронавирусная инфекция COVID-19 распространяется довольно активно и там уже заражено около 14 тыс человек. Но при этом уровень смертности там очень низкий. 

В стране на 13 979 тыс заражений было зафиксировано только 42 смерти, сообщает Financial Times. Это больше чем в любой другой стране кроме Китая, Италии, Ирана и Испании, передает РИА Новости

Отметим, во Франции, на момент, когда там было 9 058 заражений умерли 243 человека, а в Испании на 17 395 зараженных зафиксировано 803 летальных исхода. Смертность от COVID-19 выше также в США, Великобритании и Южной Корее. 

По мнению экспертов, аномальная ситуация может объясняться, что вспышка COVID-19 в Германии еще на сравнительно ранней стадии. Также повлиять могло и то, что там ниже средний возраст зараженных. 

По мнению главы института Роберта Коха Лотара Виелера, низкая смертность может также быть результатом того, что в этой стране проводится огромное количество тестов. Немецкие лаборатории проводят порядка 160 тыс тестов еженедельно, что больше, чем в любой другой европейской стране. Это позволяет выявлять заболевание на ранней стадии, а также выявляются случаи, которые в других странах могут даже не направляться на тестирование из-за легкого течения болезни. 





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