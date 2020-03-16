Франция сравнила смертность от гриппа и коронавируса

Министерство здравоохранения Франции издало отчет, в котором сравнивается статистика смертности гриппа и коронавируса.

Первой жертвой коронавируса во Франции стал пенсионер-турист из Китая. Сейчас во Франции как минимум 7000 пациентов с этой болезнью, из них 175 умерли. Вчера руководитель санитарного департамента сообщил о 2000 пациентов с коронавирусом, из них около 700 - в реанимационных отделениях.

По гриппу статистика примерно соответствует: за весь холодный сезон, по данным министерства, эта болезнь в тяжелой форме фиксировалась у 856 пациентов, из них 88 скончались, пишет РИА. Среди пациентов, умерших от гриппа, примерно половина - пожилые, ещё столько же среднего возраста, и 11 детей младше 15 лет.