«Лучше просроченная маска, чем ее отсутствие»: врач из Италии дала дельный совет по защите

Врач из России Наталья Никольская уже 20 лет живет в Италии и работает там врачом общей практики. Сейчас женщина вместе с другими медиками мужественно сражается с коронавирусом в эпицентре его распространения.

На своей странице в Facebook женщина дала дельные советы соотечественникам о том, как вести себя в период опасности заражения коронавирусом и стоит ли покупать маску.

По словам Никольской, главное сейчас - сознательность и четкое соблюдение дисциплины. Никаких посиделок за чаем у подруги, прогулок с ребенком, походов в гости и так далее. Доктор убеждена, чем быстрее россияне осознают, что лучше безвылазно сидеть дома, тем быстрее удастся начать контролировать болезнь, тем меньше шансов, что заражение коронавирусом пройдет по итальянскому сценарию.

Из дома на период пандемии стоит выходить только с случаях, если есть острая необходимость: покупка продуктов, лекарств и так далее. Людей старше 65 лет вообще не стоит отпускать на улицу, вместо них в аптеку могут сходить молодые члены семьи.

Наталья Никольская также советует всегда вне стен родного дома находиться в защитной маске.



«Защитные маски с фильтром ФФП 2 и ФФП 3 защищают вас», - «Лучше просроченная маска, чем ее отсутствие», - убеждена врач, поскольку она "предотвращает попадание ваших выделений в воздух".«Защитные маски с фильтром ФФП 2 и ФФП 3 защищают вас», - цитирует доктора «Царьград».

Срок службы хирургической маски при непрерывном использовании - два часа. Но если свежей нет, то лучше уж использованная, чем никакой.

«Срок службы маски с клапаном ФФП 2 - до 8 часов. Но и после 8 часов это лучше, чем без нее», - подчеркивает она.

Врач напомнила, что маску надо надевать чистыми руками, а сами маски можно дезинфицировать антисептиком на спирту.