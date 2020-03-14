В Китае рассчитывают испытать вакцину от коронавируса в ближайшее время

Сегодня, 18:08

Сергей Кузнецов

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В Китае рассчитывают испытать вакцину от коронавируса в ближайшее время

Как рассказал в интервью ТАСС военный атташе Китайской народной республики, в Китае в ближайшее время будут проведены кинические испытания вакцины от коронавируса.

В целом производство вакцин является делом длительным, так как нужны клинические испытания на животных и людях и последующая оценка безопасности их эффективности. Но исходя из ургентной ситуации в настоящее время, в КНР надеются, что ученые будут готовы уже в кратчайшие сроки. Для этого мобилизованы силы и средства, заявил дипломат.

Разработкой вакцины занимаются параллельно многие китайские научные учреждения. В феврале уже сообщалось о первых образцах вакцин, созданных в Тяньцзинском университете.

Атташе также рассказал, что китайские ученые продвинулись в деле борьбы с острой пневмонией, которая сопровождает коронавирусное заболевание.

Ранее руководитель комитета по науке в Шанхае заявлял, что вакцина будет готова уже в апреле.

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