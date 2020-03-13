Белорусский офицер, после переговоров с НАТО, заболел коронавирусом

Один из высокопоставленных белорусских военных, побывавших в служебной командировке в Италии, заразился коронавирусом, пишет AviaPro. Военные проводили переговоры о совместных учениях с НАТО.

После того как офицер вернулся на родину, он заразил еще семеро коллег. Речь идет о крупнейшей военной базе в Витебской области. В Минздраве уверяют, что самочувствие офицера нормальное. В военной части проводится дезинфекция.

Местные паблики сообщают, что военную часть закрыли на карантин. Солдаты и офицеры заперты по этажам. Руководство отменило увольнения и допуски на территорию ВЧ любых посторонних лиц, так, одному из офицеров ВЧ понадобились лекарства, но ему выдали аспирин и отправили назад на этаж. В изоляторе находятся 8 человек. Местные жители высказывают предположения о грядущей полной госпитализации всего л/с.