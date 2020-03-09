Трамп отменит налог на зарплату американцев, чтобы стимулировать экономику

Сегодня, 16:30

Сергей Кузнецов

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Трамп отменит налог на зарплату американцев, чтобы стимулировать экономику

Дональд Трамп обсуждает с Конгрессом инициативу ввести "налоговые каникулы" для американцев. Имеется в виду освобождение от налогов на зарплату. Так президент отвечает на угрозу рецессии.

Об инициативе Трампа рассказал главный экономический советник Трампа Л.Кадлоу. Он уточнил, что не исключается даже полная отмена этого налога (ТАСС).

Президент уже обсудил с Конгрессом эти идеи. Также государство предоставит финансовую помощь гражданам, которые уходят на больничный.

Помимо этого, предусматривается отсрочка уплаты налогов для малых и средних компаний.

Не исключены налоговые каникулы для некоторых компаний, которые уже близки к стагнации, например для авиакомпаний.

Администрация Трампа консультируется с лидерами как республиканцев, так и демократов, в обеих палатах парламента. Пока что экономика США достаточно сильна, подчеркнул советник.

Вице-президент Пенс дополнил, что республиканцы также предлагают ввести дополнительный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам.

 

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США Дональд Трамп налоги

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