Американские фондовые индексы отреагировали на налоговую стимуляцию Трампа

Американские фондовые индексы вчера выросли. Доу Джонс — индекс промышленности — повысился почти на 5%, до 25000 пунктов. Индекс S&P 500 самых крупных корпораций вырос на 5%. В точности так же вырос индекс Nasdaq.

Вчера все три фондовые индексы так же синхронно упали, причём на ту же величину, около 7%, что составило самое худшее падение за 12 лет.

Американская нефть WTI во вторник начала дорожать. К вечеру она стоила около 34 долларов за баррель (ТАСС ).

Главной причиной столь бурного оптимизма на бирже является то, что администрация Трампа заявила о налоговых послаблениях для граждан, в частности отмене налога на зарплату, возможно до конца года, а возможно вообще на постоянной основе.

Трейдеры считают, что такое налоговое стимулирование поможет преодолеть угрозу рецессии.