Эксперт: суд по делу рейса MH17 справедливым не будет

Сегодня, 14:52

Сергей Кузнецов

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Эксперт: суд по делу рейса MH17 справедливым не будет

По мнению голландского исследователя Кейс ван дер Пейла, россияне и украинцы, подозреваемые по делу о крушении рейса МН-17, не могут рассчитывать на справедливость суда.

Профессор раньше написал книгу об этой авиакатастрофе, но голландские СМИ не хотят говорить о ней, это же касается телеканалов. В Голландии политики создали обстановку, в которой подозреваемых "уже осудили". Даже судьи могут быть "линчеваны" возмущенными "общественниками", если бы они решили оправдывать подозреваемых (ТАСС).

Профессор надеется, что в суде всё-таки будут соблюдать верховенство права, но обнародованные ранее документы международной следственной группы говорят о политических играх прокуратуры и суда.

На Западе стараются, чтобы противники были не только повержены, но и осуждены, то есть продолжают войну юридическими методами, отметил профессор.

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МН-17 малайзийский Боинг суд

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