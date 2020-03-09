Правительство освобождает 1500 заключенных талибов

Президент Афганистана помиловал 1500 заключённых талибов. Об этом сообщил афганский телеканал, ссылаясь на пресс-службу президента (ТАСС).
Ежедневно власти будут отпускать на свободу около 100 пленных талибов. Они освобождаются при условии, что не будут участвовать в войне против правительства Афганистана.
В конце февраля США подписали мирный договор с движением "Талибан". Договор предполагает переговоры между этим движением и другими силами в Афганистане.
Договор предусматривал освобождение правительством пленных талибов, и также освобождение 1000 пленных, которых удерживают талибы.
* Талибан - организация, запрещенная в РФ.
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