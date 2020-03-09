В Греции закрыты все школы, университеты и детсады

Все учебные заведения Греции закрываются на две недели из-за эпидемии, по словам главы МОЗ Греции. Будут закрыты не только школы и институты, но и детские сады. Карантин относится к государственным и частным учреждениям.

Министр призвал всех граждан проявлять ответственность.

В стране уже 89 инфицированных коронавирусом. В мире, как считается, их около 110 000 (РИА Новости ).

Ранее сообщалось, что владелец греческого "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форест", грек по национальности Евангелос Маринакис заразился коронавирусом. Диагноз был подтвержден в понедельник. По-видимому, он заразился в Великобритании, где бывал по делам клуба.

Английский клуб отреагировал на болезнь босса призывами к медикам и чиновникам принять все нужные меры по борьбе с вирусом.