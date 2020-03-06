Американские биржи воспряли духом после "черного понедельника"

Биржи на Wall Street сегодня немного отыграли вчерашнее падение. Индекс Доу Джонс отыграл примерно половину своего падения в понедельник. Так трейдеры реагируют на заявления американских властей, решительно настроенных не допустить глобальную рецессию.

Вчера все три главных американских фондовых индекса упали на 7%, реагируя на ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией на нефтяном рынке. Распродажи были настолько резкие, что это вызвало автоматическую остановку торгов, напомнив старожилам "черный понедельник" 1987 года, когда Доу Джонс обвалился на 2000 пунктов (Reuters ).

Во вторник уверенность трейдеров окрепла, они в целом поверили заявлениям монетарных властей о том, что будет сделано всё возможное для укрепления экономики. Считается, что ФРС снизит ставку второй раз за месяц.

Также оптимизма добавило решение правительства Японии влить в экономику 4 млрд долларов, чтобы поддержать её перед Олимпиадой в Токио.