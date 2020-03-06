В Италии отменены футбольные матчи из-за коронавируса

Финансовые рынки в Италии в панике, практически все провинции ограничены в транспортном отношении, а в тюрьмах бунтуют заключённые. Ситуация в Италии показала, что даже страны Первого мира весьма уязвимы перед глобальной инфекцией, в социальном и экономическом измерении (Reuters).

Тем временем, вчера европейские биржи обвалились на 7%, как и американские: "вирусную" панику на рынках усилило решение Саудовской Аравии "затопить" нефтью рынок, а инвесторы, и так испуганные эпидемией, ищут безопасную гавань, и находят ее в золоте и государственных ценных бумагах.

В Италии ситуация наиболее тяжёлая на европейском континенте. Итальянское правительство пошло на решительные меры, затрагивающие 60 миллионов человек. Жителям страны предписывается как можно меньше передвигаться в публичном пространстве, если речь не идет о работе или каких-то особенных случаях (Reuters ).

Запрещены все публичные собрания, отсрочены все спортивные мероприятия, включая любимой итальянцами футбол.

В целом, на четыре страны мира: Китай, Южную Корею, Италию, и Иран — приходится 93% случаев коронавируса.