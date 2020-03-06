В Италии отменены футбольные матчи из-за коронавируса

Сегодня, 19:11

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
В Италии отменены футбольные матчи из-за коронавируса

Финансовые рынки в Италии в панике, практически все провинции ограничены в транспортном отношении, а в тюрьмах бунтуют заключённые. Ситуация в Италии показала, что даже страны Первого мира весьма уязвимы перед глобальной инфекцией, в социальном и экономическом измерении (Reuters).

Тем временем, вчера европейские биржи обвалились на 7%, как и американские: "вирусную" панику на рынках усилило решение Саудовской Аравии "затопить" нефтью рынок, а инвесторы, и так испуганные эпидемией, ищут безопасную гавань, и находят ее в золоте и государственных ценных бумагах.

В Италии ситуация наиболее тяжёлая на европейском континенте. Итальянское правительство пошло на решительные меры, затрагивающие 60 миллионов человек. Жителям страны предписывается как можно меньше передвигаться в публичном пространстве, если речь не идет о работе или каких-то особенных случаях (Reuters).

Запрещены все публичные собрания, отсрочены все спортивные мероприятия, включая любимой итальянцами футбол.

В целом, на четыре страны мира: Китай, Южную Корею, Италию, и Иран — приходится 93% случаев коронавируса.

 

 

Не забудьте поделиться новостью!
Италия коронавирус

Лента

Американские биржи воспряли духом после "черного понедельника"

Сегодня, 19:13

В Италии отменены футбольные матчи из-за коронавируса

Сегодня, 19:11

Трамп будет бороться с коронавирусом снижением налогов

Сегодня, 19:07

В Саудовской Аравии будут штрафовать инфицированных коронавирусом на $133000

Сегодня, 19:04

Саудовская Аравия повышает ставки в нефтяной войне с Россией

Сегодня, 19:01

"Нужно прекратить нефтяную войну" - министр нефти Ирака

Сегодня, 18:58

Министр энергетики Саудовской Аравии: нам не нужна встреча с Россией

Сегодня, 18:55

Norwegian Air отменила 3000 авиарейсов из-за коронавируса

Сегодня, 18:50

Улицы итальянских городов опустели, запрещены публичные мероприятия

Сегодня, 18:47

Ученые раскрыли, как коронавирус может маскироваться под другую болезнь

Сегодня, 14:56

В Минске надеются быстрее договориться с Москвой из-за падения цены нефти

Вчера, 20:07

Европейские биржи обрушились после обвала цен на нефть

Вчера, 20:04

Власти Китая сообщили, что под завалами рухнувшего отеля-карантина осталось 22 человека

Вчера, 19:59

Глава МЧС Ирана заразился коронавирусом

Вчера, 19:41

Суд в Нидерландах приступил к рассмотрению дела о крушении рейса MH17 в Донбассе

Вчера, 19:32

В Нью-Йорке жители панически скупают предметы первой необходимости

Вчера, 19:26

Террористы ПНС Ливии перешли в наступление на войска ЛНА

Вчера, 18:06

Журналисты китайского Sohu восхитились старинными русскими самоварами

6-03-2020, 12:34

Командующий КСИР допустил, что коронавирус является биологическим оружием США

5-03-2020, 22:10

В ВОЗ прогнозируют вспышку коронавируса на Украине

5-03-2020, 09:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров