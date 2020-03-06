Трамп будет бороться с коронавирусом снижением налогов

В Соединенных Штатах зафиксировано более 600 случаев коронавируса, количество погибших достигло 26.

Администрация Трампа вчера объявила о новом плане борьбы с эпидемией. Трамп заверил американцев, что он правильно ответит на эпидемию, и добавил, что правильно отреагирует также на вчерашнее падение фондовых рынков.

Высокопоставленные чиновники США и медицинские авторитеты призвали население избегать круизных кораблей, авиапутешествий, и публичных собраний.

Дональд Трамп, несмотря на ранее очень скептическое отношение к эпидемии, сказал, что он будет внедрять решительные экономические меры противодействия эпидемии, и уже собирается обсудить очередное снижение налогов с Конгрессом, направленное на стимуляцию потребления.

Трамп накануне пообщался с двумя конгрессменами, которые сейчас на карантине из-за коронавируса, так как они контактировали или могли контактировать с заболевшими. Вице-президент Пенс сказал, что не знает, тестировался ли на коронавирус сам Трамп.

В США отменены многие авиарейсы, практически закрыт доступ во многие местные комьюнити, поставлены на якорь возле портов множество круизных лайнеров, и отменены буквально тысячи концертов и ярмарок, и других публичных мероприятий.